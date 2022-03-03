РИАМО - 3 мар. В России за сутки выявили 93 026 случаев Covid-19, с начала пандемии в стране выявили 16 685 850 случаев инфицирования, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Свердловской области за сутки выявили 4797 случаев Covid-19, в Самарской области — 3874 случая, в Санкт-Петербурге — 3562 случая, Башкортостане – 3314, Нижегородской области – 3116, Пермском крае – 2882, Воронежской области – 2804, Ростовской области – 2773, в столице — 2683, Челябинской области – 2405, Иркутской области – 2247, Алтайском крае – 1860, Красноярском крае – 1570, Краснодарском крае – 1508, Подмосковье – 936.

В РФ ранее отменили соблюдение социальной дистанции в кафе и театрах. В помещениях по-прежнему нужно проводить термометрию, дезинфекцию и носить маски.

В стране продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. В связи с этим отменяются некоторые Covid-ограничения.

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