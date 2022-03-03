РИАМО - 3 мар. В рамках проекта «Наше дерево» родители в столице высадили более 15 тыс. деревьев в честь своих новорожденных детей, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Ежегодно семейно-экологический проект «Наше дерево» становится все популярнее среди жителей столицы. В 2019 году по заявкам молодых родителей мы высадили 2 тысячи деревьев, в 2020 году – более 5 тысяч, а в 2021 году – свыше 8,4 тысячи», – сказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что для высадки именных деревьев в 2022 году подготовили свыше 8 тыс. мест в 19 парках. Подать заявку на высадку деревьев осенью этого года можно до 15 июня.

Родители мальчиков чаще всего сажают дуб и сосну, а девочек – липу и иву.

Подать заявку для участия в проекте можно в течение 3 лет с рождения ребенка, который появился на свет после 1 января 2019 года. Участвовать в проекте могут те, кто постоянно зарегистрирован в Москве.