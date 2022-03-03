РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 мар. Пять хореографических коллективов культурного комплекса «Котельники» выиграли дипломы разных степеней на 25-м окружном межзональном открытом фестивале-конкурсе танца «Ах, ты удаль Люберецкая», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Конкурс проходил 1 марта в Люберецком дворце культуры.

Лауреатами первой степени стали хореографические ансамбли «Солнышко» и «Мерани». Дипломы второй степени получили студия современного танца «Гротеск» и ансамбль народного танца «Рассвет». Театр танца «Летать» стал третьим.