РИАМО - 3 мар. За минувшие сутки в столице подтвердили 2 683 новых случая коронавируса, с начала пандемии в городе выявили 2 704 517 случаев заражения, сообщает московский оперштаб.

В Москве стабилизировалась ситуация с Covid-19. Городские власти сняли все ограничения на посещение кафе и театров, прекращается использование QR-кодов.

В настоящий момент коллективный иммунитет к инфекции в мегаполисе составляет 52,8%.

Прививки от коронавируса в Москве можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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