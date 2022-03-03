РИАМО - 3 мар. За прошедшие сутки в Московской области выявили 936 случаев коронавируса. С начала пандемии число официально зарегистрированных случаев заболевания достигло 943 135, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В настоящий момент уровень коллективного иммунитета в Подмосковье составляет 56,8%. Процедуру полной вакцинации от вируса в регионе прошли 5 027 678 человек.

По мнению экспертов, основным способом защиты организма от тяжелого течения инфекции является вакцинация.

В Подмосковье прививку от Covid-19 можно сделать в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации.

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