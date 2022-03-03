РИАМО - 3 мар. В Алтуфьевском районе столицы планируется построить спортивно-досуговый комплекс с бассейном, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Рабочая группа столичной Градостроительно-земельной комиссии по вопросам градостроительной деятельности, возглавляемая заммэра Москвы по вопросам градполитики и строительства Андреем Бочкаревым, внесла изменения в правила землепользования и застройки города. Решение принято в отношении участка площадью около 0,3 га на Стандартной улице.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что теперь земельный участок можно реализовать на торгах для размещения спортивно-досугового комплекса с бассейном.

Сейчас участок свободен от капитальных строений. Общая поэтажная площадь комплекса может составить 4,5 тыс. кв. м.