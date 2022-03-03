РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 мар. Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции проводят профилактические беседы с посетителями АЗС, а также будущими водителями в автошколах об опасности использования гаджетов за рулем, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Также горожанам рассказали, что даже кратковременное использование смартфонов за рулем может привести к ДТП.

Профилактические мероприятие проводят в рамках социального раунда «Стоп-Гаджет!».