РИАМО - 3 мар. Для всех паралимпийцев спорт и Игры являются главной целью в жизни, которую у них просто отняли. Решение о недопуске россиян к Паралимпиаде несправедливо, сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Международный паралимпийский комитет (IPC) в четверг поменял ранее принятое решение о допуске россиян к Паралимпиаде-2022. Теперь атлетам из РФ запретили выступать на Играх в Пекине. Паралимпиада пройдет с 4 по 13 марта.

«Еще вчера сборная России готова была защищать честь нашей страны на Паралимпийских играх в Пекине. Но сегодня Международный паралимпийский комитет принял несправедливое решение отстранить нашу сборную, а также сборную Белоруссии», - написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что спорт должен быть вне политики.

В феврале Россия признала независимость ДНР и ЛНР, также глава государства Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации, которая направлена на демилитаризацию Украины. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ, в том числе это коснулось российских спортсменов.

Трагедия Валиевой и рекорд Большунова: итоги зимней Олимпиады‑2022 в Пекине>>