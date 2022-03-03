РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 мар. В медучреждениях подмосковного Щелкова возобновилось проведение диспансеризации и профилактических осмотров, сообщается на сайте администрации городского округа.

Комплексная диагностика организма позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Тем, кто переболел Covid-19, важно пройти углубленную диспансеризацию.

Медобследования проводятся в будние дни и по субботам. Записаться на осмотр можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона 122. Также запись возможна в поликлинике по месту прикрепления, в этом случае при себе следует иметь паспорт и полис ОМС.