РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске в ходе рейда выявили 2 нарушителей правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.
В Подольске 2 марта сотрудники ГИБДД провели целевое профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда было выявлено 2 водителя, нарушивших требования к перевозке детей, установленные ПДД.
Подобные нарушения грозят наложением административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.
«Водители, не пренебрегайте правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины. Помните, его жизнь целиком и полностью зависит от вас», - заключается в материале.
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