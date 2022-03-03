РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске в ходе рейда выявили 2 нарушителей правил перевозки детей, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В Подольске 2 марта сотрудники ГИБДД провели целевое профилактическое мероприятие «Детское кресло». За время рейда было выявлено 2 водителя, нарушивших требования к перевозке детей, установленные ПДД.

Подобные нарушения грозят наложением административного штрафа в размере 3 тыс. рублей.

«Водители, не пренебрегайте правилами безопасной перевозки ребенка в салоне автомашины. Помните, его жизнь целиком и полностью зависит от вас», - заключается в материале.