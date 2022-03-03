РИАМО - 3 мар. Больница №40 в столичной Коммунарке, где помогают коронавирусным больным, за 2 года приняла свыше 75 тыс. человек, врачи выполнили более 7,5 тыс. операций в условиях «красной» зоны, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Оглядываюсь сейчас назад и понимаю, что ничего бы у нас в Коммунарке не получилось без той команды, которая сразу без раскачки взялась за работу. Наш медицинский центр строился вовсе не как инфекционная больница, но мы смогли найти понятные логистические решения, чтобы развести «красную» и «зеленые» зоны», - написал Проценко в Telegram.

Он напомнил, что первых пациентов с коронавирусной инфекцией приняли в Коммунарке в марте 2020 года. С тех пор медики прикладывают титанические усилия для борьбы с пандемией.

Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. В связи с этим в городе отменили использование QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров и массовых мероприятий.

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