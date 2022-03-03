РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») взял на практику будущих IT-специалистов, сообщает пресс-служба предприятия.

В феврале преддипломная практика в отделе администрирования и технической поддержки института началась у студентов колледжа РГУТИС, в марте - у учащихся АНО ПО «Московский областной колледж информации и технологий».

ЦНИИТОЧМАШ является одним из базовых предприятий, на котором студенты учебных заведений Москвы и Московской области проходят все виды производственной практики.

В январе в институте началась практика у 3 четверокурсников МГТУ им. Н. Э. Баумана. Они знакомятся с будущей профессией в научно-исследовательских отделах по разработке стрелкового вооружения и по разработке стрелковых боеприпасов.

В феврале прошла стажировка в отделе оптико-электронной продукции у группы студентов 3 курса колледжа Российского государственного университета туризма и сервиса, осваивающих специальность технического обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники.