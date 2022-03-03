РИАМО - 3 мар. Международный паралимпийский комитет (IPC) изменил свое решение и запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в зимних Паралимпийских играх в Пекине, сообщает Газета.ru.

IPC объяснил решение тем, что несколько команд и спортсменов угрожают не принимать участие в турнире, а это ставит под угрозу проведение Паралимпиады в этом году.

Также обостряется ситуация на территории олимпийских деревень. Невозможно обеспечить безопасность атлетов.

Паралимпийские игры состоятся в Пекине 4-13 марта. На турнире разыграют 78 комплектов медалей.

Ранее Россия признала независимость Донбасса, а затем президент страны объявил о начале военной спецоперации, направленной на демилитаризацию Украины. Страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ.