РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Жители Балашихи могут снова проходить диспансеризацию и профилактические осмотры в округе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее эта опция была недоступна по причине загруженности медучреждений из-за коронавируса.

Комплексная диагностика организма позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно поддается лечению. Тем, кто переболел Covid-19, особенно важно пройти углубленную диспансеризацию.

Медобследования проводят в будние дни и по субботам. Предварительно необходимо записаться на региональном портале госууслуг, по номеру телефона 122 или в поликлинике по месту прикрепления.

В последнем случае при себе следует иметь паспорт и полис ОМС.

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