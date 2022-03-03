РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. Жительницы Подольска смогут бесплатно посетить выставки музея‑усадьбы «Остафьево» в новой Москве в Международный женский день, сообщается на сайте учреждения.

Музей-усадьба «Остафьево» традиционно дарит прекрасной половине человечества бесплатный вход в парк, музей, включая все выставки и экспозиции. 8 Марта посетить музей-усадьбу женщины смогут бесплатно, получив билет номиналом «бесплатно» в любой кассе музея.

Также в этот день в 15:00 Климовский клуб любителей театра покажет комедийный спектакль «Сганарель, или Мнимый рогоносец», стоимость билета - 600 рублей. Он приурочен к 400-летнему юбилею со дня рождения французского комедиографа, создателя классической комедии Жана-Батиста Мольера.