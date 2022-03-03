РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Толщина льда на реке Нахабинке в подмосковном Красногорске не превышает 6 см, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Московской области.

По состоянию на 20:00 2 марта специалисты МЧС замерили толщину льда в 52 местах массового выхода населения на акватории в Подмосковье. Толщина льда варьируется от 0 до 47 см, средняя толщина льда на водоемах Московской области составляет 23,5 см.

Вызывают опасность 24 места на водоемах в 18 городских округах, где толщина льда неоднородна и находится в пределах менее 7 см.

Среди мест с опасной толщиной льда – река Нахабинка в поселке Нахабино. Здесь толщина льда не превышает 6 см.

В патрулировании водных объектов региона задействовано 58 единиц техники, 182 работника поисково-спасательных формирований и сотрудника ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.