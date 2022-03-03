РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 мар. В подмосковном Подольске создали все необходимые условия для комфортного и безопасного проживания беженцев из ДНР, сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Дмитрий Жариков.

Дмитрий Жариков вместе с председателем комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Ниной Останиной посетил пункт временного размещения беженцев из Донецкой народной республики, организованный на базе Детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». Там находятся более 150 человек, в том числе 72 ребенка.

«Посмотрели, как устроились наши гости на новом месте, их условия проживания, пообщались с ними. Отмечу, что мы постарались создать все условия для комфортного и безопасного проживания людей. Они обеспечены всем необходимым — горячим пятиразовым питанием, одеждой, предметами первой необходимости, средствами связи. Ребята школьного возраста обучаются в школе №34, для них оборудованы учебные кабинеты, а для самых маленьких — игровые зоны», — написал Жариков в своем Instagram-аккаунте.

Волонтеры помогают обустроить быт, проводят развлекательные мероприятия и дежурят в медпункте.

Представители власти на месте выслушали ряд предложений и пожеланий. Для многих важным является трудоустройство и оформление необходимых документов. Жариков пообещал помогать беженцам.