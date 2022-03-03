РИАМО - 3 мар. Принято решение о ликвидации радио и сайта «Эхо Москвы». Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы», сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
«Большинством голосов совета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиоканала и сайта «Эхо Москвы», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Роскомнадзор также потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы».
Ранее «Эхо Москвы» было отключено от эфира после того, как Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к радио из-за распространения информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также ложных сведений.
Венедиктов отмечал, что пока он останется главным редактором «Эха Москвы», редакционная политика будет неизменной. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе радиостанции был вынесен на рассмотрение совета директоров.
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