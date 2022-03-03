Что делать, если сосулька упала на человека или машину

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Обильные снегопады этой зимой и начавшаяся оттепель приводят к частому сходу ледяных глыб и сосулек с крыш зданий. Они могут нанести серьезный ущерб вашему имуществу или даже здоровью. При этом чем выше сосулька находится и чем большую массу имеет, тем больший урон она способна нанести, не исключая смертельный.

Первым делом пострадавшему необходимо обезопасить себя и отойти от места происшествия, так как возможно повторное падение льда. Если он не в состоянии этого сделать, то прохожим следует укрыть травмированного щитом или другой защищающей конструкцией либо аккуратно переместить человека в другое место.

В случае тяжелой травмы обязательно нужно вызвать скорую помощь по телефону 112 и участкового полицейского. Если травма незначительная, ее наличие необходимо задокументировать у травматолога. Также необходимо сообщить о наличии повреждений представителю правопорядка для внесения в протокол.

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