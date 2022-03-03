Что делать, если сосулька упала на человека или машину

Если пострадал человек
Обильные снегопады этой зимой и начавшаяся оттепель приводят к частому сходу ледяных глыб и сосулек с крыш зданий. Они могут нанести серьезный ущерб вашему имуществу или даже здоровью. При этом чем выше сосулька находится и чем большую массу имеет, тем больший урон она способна нанести, не исключая смертельный.
Первым делом пострадавшему необходимо обезопасить себя и отойти от места происшествия, так как возможно повторное падение льда. Если он не в состоянии этого сделать, то прохожим следует укрыть травмированного щитом или другой защищающей конструкцией либо аккуратно переместить человека в другое место.
В случае тяжелой травмы обязательно нужно вызвать скорую помощь по телефону 112 и участкового полицейского. Если травма незначительная, ее наличие необходимо задокументировать у травматолога. Также необходимо сообщить о наличии повреждений представителю правопорядка для внесения в протокол.
Если пострадал автомобиль
Вмятина из-за снежного кома или сосульки на машине – тоже повод звонить в полицию. Однако владельцу не следует передвигать или изменять местоположение автомобиля –включив аварийный сигнал, нужно оставить его на месте происшествия. Отметим, что эта ситуация не считается ДТП, поэтому к представителям ГИБДД нужно обращаться только в случае, если автомобиль во время падения на него сосульки был на ходу или его повредила снегоуборочная техника.
Пока участковый добирается до места, можно связаться со своей страховой компанией. Если автомобиль был застрахован по полису КАСКО, автовладельца попросят написать заявление на получение компенсации. ОСАГО же страхует гражданскую ответственность водителя, поэтому выплаты страховой в этом случае не предусмотрены.
Как найти виновного
В соответствии с нормами, установленными статьей 210 ГК РФ, владелец постройки обязан содержать свое имущество в порядке.
Собственниками могут быть управляющая компания или ТСЖ, муниципальные власти, организации, на балансе которых находятся постройки, владельцы частных домов, подрядчики, владельцы торговых и офисных зданий. Если сосульки упали с индивидуальных элементов балконов и лоджий – ответственность несут собственники квартир.
Часто определить, кому именно принадлежит строение, бывает сложно, поэтому вызов полиции оправдан и в этом случае. Сотрудники органов внутренних дел выявят организацию или конкретного человека, к которому пострадавший обратится с претензией или судебным иском.
Если это многоквартирный дом и известна управляющая компания, можно вызвать ее представителя для составления акта происшествия. В случае неявки следует составить документ за подписями свидетелей и также приложить его в последующем к материалам дела.
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Какие документы понадобятся
Наличие на руках всех доказательств и необходимых документов будет большим плюсом при обращении в суд. Первое, что можно сделать после нанесения сосулькой урона – это сфотографировать с место происшествия разных точек: дом, желательно с указанием адреса, пострадавшее имущество или человека, их повреждения, крышу, откуда упала сосулька. Важно, чтобы в кадр попадало отсутствие оградительной ленты и нарушений правил парковки автомобилем. В дополнении к фотографиям не лишним будет и записать место происшествия на видео.
Поиск свидетелей и камер, на которые могло быть заснято падение снежной глыбы – тоже является первоочередным действием. Возможно, кто-то из жителей дома или прохожих сможет подтвердить факт порчи имущества. Нужно записать их контакты, чтобы при необходимости они могли дать свидетельские показания.
Полицейский на месте оформляет протокол. Этот документ в последствии даст возможность найти виновных и их привлечь их к ответственности. В бумаге, которую после прочтения необходимо подписать потерпевшему, должны быть перечислены все полученные повреждения.
Пострадавшему человеку также нужно иметь заключение врача, выписку из истории болезни, чеки и другие документы, которые подтверждают расходы на лечение.
Автомобилистам с полисом КАСКО важно обращать внимание на формулировку, используемую полицейским при оформлении протокола. Вместо термина «сосулька», которого нет в перечне страховых случаев, необходимо использовать «падение посторонних предметов» или любую другую формулировку, имеющуюся в страховом договоре.
Оценка повреждений автомобиля
Для автомобиля понадобится участие независимого эксперта-оценщика. Учтите, что суд принимает документы только от лицензированных организаций по оценке автомобилей.
По словам генерального директора юридической компании «Эклекс» Артема Швайка, при согласовании даты осмотра поврежденного имущества с экспертом надо учитывать, что ответчика придется пригласить на процедуру заблаговременно – не позднее чем за три рабочих дня.
«Сумма, подлежащая взысканию с причинителя вреда, рассчитывается по среднерыночной стоимости восстановительного ремонта без учета износа. Если после падения наледи есть подозрения, что ремонт автомобиля технически невыполним или экономически нецелесообразен, то есть стоимость ремонта превышает доаварийную стоимость автомобиля, то перед экспертом должны ставиться вопросы о стоимости самого транспортного средства на момент происшествия и стоимости годных остатков. В этом случае разница между этими цифрами составляет размер ущерба», – объясняет эксперт.
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Как получить компенсацию
Согласно статье 1064 Гражданского кодекса РФ, вред, причиненный гражданину, нужно возмещать в полном объеме.
Чтобы потребовать возмещение ущерба, пострадавший пишет претензию. В ней указываются все обстоятельства происшествия и копии документов, банковские реквизиты для перечисления денежных средств, а также срок, когда нарушитель должен дать ответ. При отказе урегулировать вопрос следует обращаться в суд.
«В большинстве случаев добровольно ущерб никто не возместит, но соблюдение претензионного порядка как минимум будет говорить суду о вашей добросовестности, выразившейся в исчерпании вами способов урегулирования ситуации. В случае, если вы являетесь жителем дома и, соответственно, клиентом управляющей компании, это повлечет возможность взыскания с нее в судебном порядке штрафных санкций и неустоек», – рассказывает Артем Швайка.
Если полиция возбудила уголовное дело, виновному через суд определяется сумма компенсации. В случае, если он будет игнорировать постановления суда о выплате, судебные приставы имеют право взыскать с ответчика средства в принудительном порядке. Однако вину не признают, если пострадавший сам проигнорировал сигнальные ленты, таблички, информировавшие о наличии опасности, или же если его автомобиль был припаркован в запрещенном для этого месте.
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