РИАМО - 3 мар. В четверг температура в Подмосковье и столице превысит норму на несколько градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В четверг в Московском регионе установилась погода без осадков, но прибавится облаков. Температура в столице составит плюс 3 – плюс 5 градусов, в Подмосковье — 0 – плюс 5 градусов.

Скорость юго-западного ветра составит 1-6 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 743 мм рт. ст.

2 марта в Москве воздух прогрелся до плюс 6,2 градуса. Это максимальный показатель для этого дня за всю историю метеонаблюдений.