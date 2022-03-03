РИАМО - 3 мар. В поселении Сосенское в новой Москве достроили поликлинику для взрослых и детей с женской консультацией. Сейчас идет подготовка к вводу объекта в строй, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Здание поликлиники переменной этажности общей площадью 11,7 кв. м. Здесь планируется разместить филиал №2 Троицкой городской больницы со взрослым отделением на 500 посещений и детским отделением на 250 посещений в смену», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в поликлинике также будет открыта женская консультация.

Во взрослом отделении поликлиники будут находиться отделения врачей общей практики, отделение профилактики, кабинеты врачей-специалистов, отделение функциональной диагностики и реабилитации. Для детей будут работать педиатрическое отделение и отделение медпрофилактики с кабинетами выдачи справок, направлений и доврачебного приема.

Бочкарев отметил, что в поликлинике будут доступны отделение лучевой диагностики и хирургические кабинеты. Также в медучреждении будет обеспечен полный спектр физиотерапевтического лечения.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко отметил, что в результате итоговой проверки здания поликлиники было выдано заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Поликлинику готовят к вводу в строй.

Игорь Войстратенко отметил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина надзорное ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах. На всех этапах возведения поликлиники в Коммунарке в проверках участвовали специалисты центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). По заданию комитета эксперты провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.