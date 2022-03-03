РИАМО - 3 мар. В Госдуму поступил законопроект о защите россиян в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, сообщает Газета.ru.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроект предлагает реализовать комплекс поддерживающих и защитных мер социально-экономического характера для граждан и юридических лиц России.

В число предложений вошли в том числе повышение уровня социальной защиты граждан, регулирование вопросов содействия государства занятости населения, обеспечение людей лекарствами и прочими медицинскими изделиями, оказание социальной помощи и пенсионного обеспечения.

Кроме того, законопроект предусматривает введение мер, которые призваны обеспечить защиту прав и интересов российских студентов, проходивших обучение в других странах и вынужденных его прекратить.

Ранее западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации РФ на Украине.