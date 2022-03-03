РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Холодную воду отключили в четверг в ряде домов на улицах Новой и Советской в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

Подачу холодного водоснабжения перекрыли с 9:30 до окончания работ на водопроводных сетях по адресу: Балашиха, ул. Новая, 43.

Под отключение попали дома №№27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 и 25 (детский сад) на ул. Новой, а также №№28, 30, 32, 34, 36, 55, 57, 59 и 34, стр. 1 (детский сад) на ул. Советской.