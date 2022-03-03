РИАМО - 3 мар. «Мосгаз» проведет техническое переоснащение 15 газорегуляторных пунктов в столице в текущем году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2022 году специалистами «Мосгаза» будет проведен комплекс работ по техническому переоснащению 15 газорегуляторных пунктов и плановая замена 24 шкафных комбинированных газорегуляторных установок», — сказал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

При проведении работ в газорегуляторных пунктах отключение потребителей не производится. При необходимости подачу газа можно перекрыть за 2 минуты из центральной диспетчерской «Мосгаза».

На данный момент в столице занимаются реконструкцией 6 системообразующих газорегуляторных пунктов. Новое оборудование отвечает требованиям безопасности, надежности и эффективности.