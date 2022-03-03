РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 мар. Пожар произошел в жилом доме в квартале Акатово подмосковной Балашихи, в результате возгорания никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

2 марта в 23:16 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Балашиха, квартал Акатово, дом 1Б.

В 02:06 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В тушении пожара приняли участие 7 человек и 2 единицы техники.