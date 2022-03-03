РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 мар. Пробка протяженностью 4 км образовалась на Новорижском шоссе на выезде из подмосковного Красногорска, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

При движении в сторону Москвы затор начинается чуть дальше гипермаркета «Глобус», движение затруднено до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов. Скорость потока автомобилей снижена также на кольцевой в обоих направлениях и на проспекте маршала Жукова в Москве.

Пробка образовалась на эстакаде при съезде с Волоколамского на Ильинское шоссе. На последнем участки со снижением скорости потока автомобилей наблюдаются от пересечения с Новорижским до Волоколамского шоссе.

Напряженная дорожная ситуация на выездах с улиц Заводской и Военный городок Павшино, а также от станции МЦД-2 Павшино.

На Волоколамском шоссе утром в четверг также образовался ряд пробок в обоих направлениях. Участок протяженностью 3,5 км от Ново-Никольской улицы до ТЦ «Солнечный рай» обозначен на карте преимущественно красным, с небольшими участками желтого цвета. Далее до Яблоневого сквера скорость потока ниже, чем при свободной дороге.

Также напряженная дорожная ситуация на участке от Павшинского бульвара до МКАД.

В обратном направлении скорость потока снижена от Яблоневого сквера до Знаменской церкви. Пробка более 2 км образовалась на участке от улицы Народного ополчения до микрорайона Изумрудные холмы.

Затруднен выезд со всех примыкающих к Волоколамскому шоссе улиц.