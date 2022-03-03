РИАМО - 3 мар. Компания Mercedes-Benz приняла решение приостановить производство автомобилей на подмосковном заводе. Также будут прекращены поставки в РФ легковых и малотоннажных авто, сообщает РИА Новости.

Экспорт автомобилей и локальное производство приостановлены до дальнейшего уведомления.

Кроме того, ранее стало известно о том, что прекратились поставки и выпуск грузовых автомобилей немецкой компании.

Отгрузку или производство машин в России уже остановили Volkswagen Group Rus, General Motors, Renault и другие производители автомобилей. Это произошло в рамках санкций, введенных в отношении РФ после начала спецоперации на Украине.