РИАМО - 3 мар. Стриминговый сервис Spotify закроет офис в России из-за ситуации на Украине, но жители РФ смогут пользоваться сервисом, сообщает газета «Известия».

Офис сервиса закрывается на неопределенный срок. В то же время компания считает, что у россиян должен быть доступ к сервису, чтобы обеспечивался глобальный поток информации.

Кроме того, продажи в России временно приостанавливают сеть магазинов одежды и обуви H&M, бренд Karl Lagerfeld. Доставку товаров в РФ остановил интернет-магазин ASOS.

Западные компании начали приостанавливать работу в России после начала специальной операции РФ на Украине.