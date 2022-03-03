РИАМО - 3 мар. Столичные детские технопарки 5 и 6 марта планируют провести серию мастер-классов, с помощью которых можно будет погрузиться в перспективные профессии, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Эти мероприятия пройдут в рамках международной выставки «Образование и карьера». Все занятия бесплатны. Они будут проходит с 10 до 16 часов.

«Занятия рассчитаны на детей и подростков от 7 до 17 лет. Они смогут узнать много нового и попробовать себя в роли разработчика, конструктора или дизайнера. Акцент будет сделан на востребованных профессиях. Участников ждут мастер-классы по 3D-печати, цифровому моделированию зданий, виртуальной и дополненной реальности», — сообщила заместитель мэра Москвы - глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Подобные мастер-классы ранее уже проводились и вызвали положительные отклики у участников. Так, в 2021 году прошло более 70 мастер-классов. Их провели 7 технопарков. Тогда в мероприятиях поучаствовали свыше 500 школьников.

Желающие в этот раз в рамках мастер-классов смогут узнать об основах 3D-печати. Мероприятие подготовит технопарк «Калибр». А те, кто хочет узнать о цифровом моделировании, может посетить занятие «Наукограда» МФЮА.

В рамках мероприятий также можно будет научиться изготавливать композитные изделия. Об этом расскажут детские технопарки «Инжинириум МГТУ имени Н.Э. Баумана».

А представители «Детского технопарка равных возможностей РГСУ» своих посетителей будут учить рисовать в виртуальной реальности при помощи анимированных эффектов.