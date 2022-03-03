РИАМО - 3 мар. Работа кружков и секций программы «Московское долголетие» будет возобновлена в полном объеме в ближайшие дни, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Количество новых случаев заболевания омикроном и госпитализаций продолжает снижаться. Это позволяет нам отменить значительную часть действующих ограничений», - написал Собянин в своем блоге.

Так, в городе отменили систему QR-кодов и все ограничения на посещение кафе, театров, музеев, а также массовых мероприятий. Требование о соблюдении домашнего режима для пожилых и больных москвичей стало рекомендацией.

Ранее Собянин заявил, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в городе стабилизировались. Поликлиники возвращаются к плановой работе.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>