РИАМО - 3 мар. В столице отменили все ограничения на посещение кафе, театров и музеев, введенные ранее из-за распространения коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В связи с отступлением пандемии коронавируса Собянин подписал указ об отмене значительной части антиковидных ограничений в Москве. В частности, с четверга прекращается использование QR-кодов.
«Вместе с QR-кодами отменяются все ограничения на посещение объектов общественного питания, театров, музеев, а также концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, просветительских и спортивных мероприятий», - написал Собянин в своем блоге.
Улучшение эпидобстановки в столице также позволяет возвращать к обычной работе медорганизации. Город продолжает наращивать объемы плановой медицинской помощи.
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