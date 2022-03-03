РИАМО - 3 мар. Из-за чистки ушей ватными палочками человек может занести себе инфекцию. Кроме того, это может привести к разрыву барабанной перепонки, сообщает РИА Новости.

В четверг отмечается Международный день охраны здоровья уха и слуха.

«Правильно — не чистить уши. Стоит задаться вопросом, а с какой целью человек хочет почистить уши? Ушная сера — это природный защитный фактор по аналогии с краской на автомобиле, которая защищает от коррозии, ту же функцию выполняет сера в наружном слуховом проходе», — сказал старший научный сотрудник столичного института им. Л. И. Свержевского Георгий Шадрин.

Он добавил, что, если убирать серу, снимается естественная природная защита. Кроме того, палочки могут травмировать кожу. Из-за этого возникнет риск занесения инфекции.

Врач отметил, что ушные пробки возникают, когда совершаются манипуляции в наружном слуховом проходе, из-за которых не удаляются излишки серы и проталкиваются обратно в костную часть. При образовании пробки нужно обратиться к врачу.

Ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха института Свержевского Ольга Федорова отметила, что из-за чистки ушей ватными палочками также можно получить разрыв барабанной перепонки. Баротравма также может возникнуть при ударе по уху мячом или ладонью, при перемене давления (резкое продувание), сморкании с закрытым ртом и носом. Сварщики могут столкнуться с ожогом барабанной перепонки, если окалина попадет в ухо.

Часто острые свежие травмы зарастают самостоятельно. Если этого не произошло, то делают тимпанопластику.