РИАМО - 3 мар. С 5 марта «АвтоВАЗ» приостанавливает выпуск машин на заводе в Тольятти на неопределенный срок из-за нехватки компонентов. При этом точный срок простоя пока неизвестен, пишет газета «Ведомости».

По словам собеседника издания, простой будет плановым и не будет связан с санкциями в отношении России со стороны стран Запада.

Кроме того, будет приостановлен конвейер в Тольятти одного из крупных региональных дилеров Lada. Есть определенность по отгрузкам машин в марте, но неизвестна ситуация в апреле. Производителю могут не поставить блоки от ключевого поставщика микроэлектроники для «АвтоВАЗа» Bosch.

Проблема с микрочипами появилась у автопрома еще в 2020 году. Из-за этого «АвтоВАЗу» приходилось приостанавливать сборку автомобилей.

Ранее западные страны начали вводить санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине. Отгрузку или производство машин в России уже остановили Volkswagen Group Rus, General Motors, Renault и другие производители автомобилей.