РИАМО - 3 мар. В столице жители старше 60 лет и горожане с хроническими заболеваниями больше не обязаны соблюдать домашний режим, эта мера стала рекомендательной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие дни будет в полном объеме возобновлена работа кружков и секций программы «Московское долголетие», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Мэр отметил, что ограничения из-за коронавируса ослабляют благодаря тому, что ситуация с Covid-19 в столице нормализируется. Снижается число выявляемых случаев заражения и госпитализаций.

До этого обязательный домашний режим для пожилых и людей с хроническими заболеваниями действовал по 1 апреля. Эти категории жителей могли покидать дома только для обращения за медпомощью, при случае прямой угрозы здоровью и жизни, для поездки на работу, для покупки товаров в ближайшем магазине, выноса мусора, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой.

Такие меры вводились для защиты уязвимых категорий горожан от заражения коронавирусом.

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