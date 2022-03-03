РИАМО - 3 мар. С четверга в Москве прекращается использование QR-кодов. Данное решение принято в связи с улучшением эпидобстановки, сообщил мэр города Сергей Собянин.
В своем блоге мэр объяснил, что эпидемиологическая ситуация в Москве постепенно приходит в норму. Снижаются заболеваемость коронавирусной инфекцией и объемы госпитализации Covid-пациентов.
В связи с улучшением эпидобстановки Собянин принял решение об отмене значительной части введенных ранее антиковидных ограничений.
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