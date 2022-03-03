РИАМО - 3 мар. В Госдуму внесен законопроект, который предполагает ослабление кредитной нагрузки на россиян в условиях действия экономических санкций Запада, сообщает Газета.ru.

Документом предлагается предоставить гражданам кредитные каникулы до 30 сентября этого года.

«Законопроектом устанавливаются периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита (займа) в процентах годовых на момент заключения договора потребительского кредита (займа) не подлежит применению», - говорится в пояснительной записке.

Также в законопроекте предусмотрена возможность продления кредитных каникул.

Ранее Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик, а также начала военную спецоперацию на Украине. В связи с этим западные страны ввели экономические санкции в отношении РФ. В стране создали оперштаб по противодействию санкциям под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.