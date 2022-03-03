РИАМО - 3 мар. Три земельных участка в Крюкове в Зеленограде выставлено на торги, аукцион по ним пройдет 22 марта, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Город регулярно выставляет на торги земельные участки, в том числе под строительство капитальных объектов. В 2021 году реализовано 40 участков для ведения коммерческой деятельности, при этом средний уровень конкуренции составил пять участников на лот. В данный момент ведется заявочная кампания на право аренды с последующим возведением капитального объекта по трем лотам в Зеленограде общей площадью 1,4 гектара», — сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

Он добавил, что предприниматели смогут разместить на них строения для осуществления медицинской, культурно-досуговой, спортивной деятельности. Подать заявку на участие в аукционах можно до 18 марта.

На Малинской улице расположен первый лот площадью 6,6 тыс. квадратных метров. На нем инвестор сможет построить административно-деловой центр площадью до 4,8 тысячи квадратных метров. На этом участке также разрешено возведение торговых и торгово-развлекательных центров с парковкой, открытие кафе, ресторанов и банков, строительство отдельно стоящих капитальных зданий под ярмарочно-выставочную деятельность, гаражей, площадок для проведения развлекательных и выставочных мероприятий.

Начальный размер арендной платы составит 1,86 миллиона рублей в год, а срок действия договора аренды земли – 4 года и 10 месяцев.

Второй участок площадью 2,6 тысячи квадратных метров расположен на Новокрюковской улице. На нем инвестор сможет возвести поликлинику, медицинский центр, фельдшерский пункт и иные объекты здравоохранения. Функциональное назначение лота также допускает возведение капитальных объектов культурно-досугового характера.

Для второго лота срок действия договора аренды составит 4 года и 10 месяцев, а начальный размер платы за участок — один миллион рублей.

Третий участок площадью 5,1 тыс. квадратных метров расположен на улице Александровке и предназначен для строительства спортивного комплекса. Срок действия договора аренды – пять с половиной лет, а начальный размер арендной платы — 254,6 тысячи рублей. ​