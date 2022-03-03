РИАМО - 3 мар. Чтобы подготовить велосипед к началу весенне-летнего сезона нужно проверить его состояние и смазать его детали, а если он использовался на протяжении зимы, нужно провести полный технический осмотр, сообщил РИАМО руководитель велоклуба «32 спицы» Константин Маркачев.

«В любом случае нужно сделать минимальный техосмотр. Даже если вы не ездили на велосипеде всю зиму, и он у вас просто стоял на балконе. Все равно нужно все проверить и смазать, чтобы все переключатели и тормоза работали», — рассказал Маркачев.

Он добавил, что если велосипед эксплуатировался на протяжении зимнего периода, то следует провести полный технический осмотр, а именно внимательно осмотреть и перебрать его детали. При необходимости провести ремонт или замену. Кроме того, важно смазать механизмы.

Такой скрупулезный подход Маркачев объясняет агрессивностью зимней городской среды. Для борьбы со снегом и гололедом коммунальные службы применяют реагенты, которые могут оказать негативное влияние на состояние деталей велосипеда.