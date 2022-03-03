РИАМО - 3 мар. Пожар в доме на Смоленском бульваре в столице, в результате которого погибли 2 человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Пожар произошел вечером 2 марта. После тушения возгорания в квартире нашли тела мужчины и женщины. Был госпитализирован молодой человек с признаками отравления продуктами горения. По данному факту СК проводит доследственную проверку.

«По предварительным данным, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем. Для установления точной причины будет назначена пожарно-техническая экспертиза», — сказала Иванова.

Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Следователи опрашивали соседей, будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы, ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения.