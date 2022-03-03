РИАМО - 3 мар. Юнармейцы в Подмосковье дали старт всероссийской акции «Своих не бросаем». Она направлена на поддержку детей, которые были вынуждены уехать из Донбасса. Акция должна помочь детям быстрее адаптироваться в новых условиях и найти друзей, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

В Солнечногорске для детей провели мастер-класс по игре на музыкальных инструментах. Ребята вместе с юнармейцами также готовили блины и изготавливали масленичные поделки. Потом все получили краски и с олимпийским чемпионом, начальником главного штаба «Юнармии» Никитой Нагорным сделали граффити.

Подобные «Граффити мира» появятся еще в 15 регионах, в том числе они появятся в Луганске и Донецке. Каждое граффити будет уникальным. Любой желающий может предложить свою идею на сайте «Юнармии». Через сайт также можно передать гуманитарную помощь.

Ранее детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова сообщила, что в Подмосковье из ДНР и ЛНР приехали 1714 детей. 400 ребят продолжили учебу в школах региона, они обеспечены всем необходимым.