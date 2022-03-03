РИАМО - 3 мар. Канадские власти ввели санкции в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы федерального Минфина Антона Силуанова и мэра Москвы Сергея Собянина, сообщает kp.ru.

Кроме того, в санкционном списке Канады оказались 10 топ-менеджеров «Роснефти» и «Газпрома».

Ранее Канада наложила санкции на российских депутатов, Сбербанк, «Газпром» и РЖД.

Западные страны вводят санкции в отношении России в связи с признанием независимости ДНР и ЛНР, а также проведением российскими вооруженными силами военной спецоперации на Украине.​

Власти РФ создали оперативный штаб по противодействию санкциям под руководством премьер-министра Михаила Мишустина. Его заместителями назначены первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин.