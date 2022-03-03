РИАМО - 3 мар. В доме на Смоленском бульваре в столице произошел пожар. В результате погибли 2 человека, пострадал 1 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре в доме 13, стр. 7 по Смоленскому бульвару поступило в МЧС в 21:40 2 марта. Там произошло возгорание в квартире на 4 этаже.

В 23:13 пожар локализовали, в 00:22 полностью потушили.

В ходе тушения пожара спасли 12 человек. Погибли 2 человека, пострадал еще 1 человек.