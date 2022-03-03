РИАМО - 3 мар. В 2022 году в столице проведут благоустройство свыше 2,3 тыс. дворовых территорий, жители получат удобные парковки, новые лавочки и детские площадки, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Дворовые территории включаются в программы благоустройства по предложениям местных жителей, в этом году запланированы мероприятия на 2,3 тыс. таких объектов общей площадью около 1,8 тыс. га», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что при разработке проектов благоустройства учитывается мнение жителей. Преимущественно москвичи хотят видеть в своих дворах больше зелени, новые скамейки, оборудованные детские и спортплощадки, дополнительное освещение.

Кроме того, в рамках работ проводится замена асфальтового покрытия дорожек и проездов, создаются удобные места для парковки автомобилей.

«Обновим детские и спортивные площадки, на них заменим оборудование и покрытие, установим дополнительные фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами», - отметил Бирюков.

Кроме того, будут установлены новые малые архитектурные формы, дизайн которых могут выбрать сами москвичи. Во дворах можно разместить не только скамейки, но и качели, беседки.

Также во дворах высадят деревья и кустарники, облагородят газоны и разобьют клумбы. Дополнительно могут быть организованы собачьи площадки.

Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их в городе насчитывается более 24 тыс., привели в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Территории сделали комфортными для отдыха и занятий спортом.