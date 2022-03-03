РИАМО - 3 мар. В четверг в Подмосковье и столице будет более облачно, чем в предыдущие дни, осадков не ожидается, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве — 0 - плюс 2, по области — минус 3 - плюс 2 градуса.

Днем атмосферное давление составит 746 мм рт. ст. Влажность воздуха будет порядка 50%. Скорость переменного ветра не будет превышать 7 м/с.

Жителям региона рекомендуют заниматься общеукрепляющей терапией, выполнять дыхательные упражнения и гулять на свежем воздухе.