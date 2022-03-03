РИАМО - 3 мар. В столичном кинотеатре «Москино Вымпел» провели модернизацию. Для посетителей он откроется в четверг, сообщает пресс-служба городского департамента культуры.

Объект был закрыт на ремонт порядка 3 месяцев.

Как уточнила заммэра столицы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина, жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов мегаполиса могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха.

В ходе ремонтных работ в большом зале кинотеатра были расширены проходы между рядами, появились новые кресла. Кроме того, заменили акустическую систему. Помещение малого зала также обновили.

Кинотеатр «Москино Вымпел» был открыт в столице в 1959 году. Сегодня там показывают новинки отечественного и зарубежного проката, проходят показы «Театра в кино». Еще в здании организуют заседания киноклубов. Кинотеатр адаптирован для гостей с особенностями слуха и зрения. Еще там работает кофейня.​