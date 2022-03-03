РИАМО - 3 мар. Подмосковное отделение общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в черверг проведет автопробег в поддержку жителей Донбасса, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие начнется у дома №12/30 на улице Веры Волошиной в Мытищах. В пробеге будут участвовать от 15 автомобилей. Среди участников мероприятия активисты из Дзержинского, Реутова, Балашихи, Котельников, Раменского, Пушкина и Сергиева Посада. Конечной точкой автопробега станет территория лагеря «Родник» в городском округе Пушкинский.

Колонну машин с флагами и текстовыми призывами будут сопровождать представители Госавтоинспекции.

«Автопробегом мы хотим еще раз показать небезразличие к тому, что происходит с жителями Донецкой и Луганской народных республик, и что мы едины в стремлении помогать им. Хотим побудить как можно больше людей последовать нашему примеру – не бросать своих, когда им так нужна поддержка», - пояснил депутат Госдумы РФ, лидер подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачев.

По его словам, молодогвардейцы помогают не только акциями, но и делами. Так, подмосковное отделение уже направляло в Ростов-на-Дону активистов для помощи беженцам из Донбасса, которые размещены на территории оперштаба.

Внешняя ситуация обострилась в мире на прошлой неделе. Россия признала независимость ЛНР и ДНР, а позже страна начала военную спецоперацию на Украине.​