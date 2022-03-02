РИАМО - 2 мар. Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта на Московской Бирже в секции фондового рынка, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Исключением станут режим «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях; секции срочного рынка, исключая инструменты срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме «Закрытие позиций»; секции рынка СПФИ.

График работы биржи на следующий день объявят на официальном сайте Банка России до 09:00 по московскому времени 4 марта.

Также в среду Центробанк решил не возобновлять торги на Московской бирже в некоторых секциях. Решение по данному вопросу принято на фоне введения западными странами экономических санкций в отношении РФ.

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