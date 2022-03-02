РИАМО - 2 мар. Снежный покров на территории Москвы полностью сойдет в третьей декаде марта, сообщается на сайте «Метеоновости».

В первой половине марта в городе ожидается температура в рамках нормы. Синоптики не прогнозируют сильных снегопадов, а постепенное таяние снега продолжится.

К середине первого весеннего месяца расчетная высота сугробов в мегаполисе составит 8-10 см. Во второй половине марта прогнозируется повышение температуры и дожди.

Прошедшая теплая зима, постепенное таяние выпавшего снега и отсутствие промерзания почвенного слоя будут способствовать поступлению талых вод в землю. Такие метеоусловия не должны привести к развитию активного половодья на Москве-реке.

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