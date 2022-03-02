РИАМО - 2 мар. Правительство РФ одобрило выделение субсидий, которые позволят выполнить обязательства по 40 тыс. кредитным соглашениям с бизнесом, заключенным в 2021 году в рамках реализации программы ФОТ 3.0. В Подмосковье эта программа обеспечила финансовую поддержку бизнесу на сумму более 4,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Льготные кредиты получили порядка 1,2 тыс. подмосковных компаний. Такая мера поддержки помогла сохранить предприятиям более 29 тыс. рабочих мест. Представители бизнеса Московской области получили финансовую поддержку на сумму более 4,3 млрд рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что Московская область находится на втором месте среди субъектов России по объему заключенных кредитных договоров в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0.

Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 направлена на восстановление предпринимательской деятельности и поддержку занятости. В рамках первого этапа, с 9 марта по 1 июля 2021 года, по ней было заключено 16,3 тыс. кредитных договоров на 57,4 млрд рублей и поддержано 420 тыс. рабочих мест.

В рамках второго этапа - с 1 ноября по 30 декабря 2021 года – заключено 26,3 тыс. кредитных договоров почти на 89 млрд руб.

На поддержку программы в 2022 году выделили средства в размере 6,2 млрд рублей. Они будут направлены на субсидирование льготной 3%-ной ставки для заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0 и обеспечат исполнение обязательств правительства перед бизнесом.

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