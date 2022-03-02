РИАМО - 2 мар. Правительство РФ одобрило выделение субсидий, которые позволят выполнить обязательства по 40 тыс. кредитных соглашений с бизнесом, заключенных в 2021 году в рамках реализации программы ФОТ 3.0. В Подмосковье в рамках второго этапа эта программа обеспечила финансовую поддержку бизнесу на сумму более 4,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Она отметила, что Московская область находится на втором месте среди субъектов России по объему заключенных кредитных договоров в рамках второго этапа программы ФОТ 3.0.
Программа льготного кредитования ФОТ 3.0 направлена на восстановление предпринимательской деятельности и поддержку занятости. В рамках первого этапа, с 9 марта по 1 июля 2021 года, по ней было заключено 16,3 тыс. кредитных договоров на 57,4 млрд рублей и поддержано 420 тыс. рабочих мест.
В рамках второго этапа - с 1 ноября по 30 декабря 2021 года – заключено 26,3 тыс. кредитных договоров почти на 89 млрд руб.
На поддержку программы в 2022 году выделили средства в размере 6,2 млрд рублей. Они будут направлены на субсидирование льготной 3%-ной ставки для заемщиков первого и второго этапов ФОТ 3.0 и обеспечат исполнение обязательств правительства перед бизнесом.
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